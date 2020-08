FC Barcelona : Barça holt Gustavo Maia - und hat gute Karten bei Eric Garcia

Gustavo Maia ist zunächst für die Zweitvertretung vorgesehen, die nach dem verpassten Aufstieg weiterhin in der dritten spanischen Liga an den Start geht.

Gustavo Maia spielte seit fünf Jahren in der Jugendabteilung des FC Sao Paulo, auf sein Profidebüt wartet er noch. Dass er weiß, wo das Tor steht, zeigte er aber bereits in der Jugend. 2018 erzielte der Linksaußen in 36 Spielen 30 Tore.

Was Barça in die Karten spielt: Garcia hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und wie Pep Guardiola (49) höchstpersönlich bestätigt, will der Youngster keine Vertragsverlängerung.

"Er hat uns mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei City nicht verlängern will. Er hat noch ein Jahr, danach will er nicht verlängern. Wir wollten es, aber er will es nicht. Wir glauben, dass er an einem anderen Ort spielen will", erklärte der Katalane auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Real Madrid.

Eric Garcia gilt als Wunsch-Neuzugang der Blaugrana für die Defensive. Sollten sich beide Klubs nicht auf eine Ablösesumme einigen, soll Garcia 2021 ablösefrei zu seinem Ausbildungsklub zurückkommen.