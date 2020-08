FC Barcelona : Barça, Inter oder ManCity? Lionel Messi will bald für Klarheit sorgen

Aufgrund der Spannungen beim FC Barcelona schien es noch sie so einfach, Superstar Lionel Messi von seinem Herzensklub loszulösen. Massimo Moratti ist der Ansicht, dass Inter Mailand in diesem Sommer einen Verpflichtungs-Versuch unternehmen wird. Auch Manchester City scheint bereits einen möglichen Messi-Deal zu checken. Der Weltfußballer will sich bald erklären.

"Ich kann mir nur vorstellen, dass Inter es bereits versucht hat", sagt Moratti der AS. In der Vergangenheit hatte die chinesische TV-Gruppe Suning, die zu Inters Besitzer gehört, für großen Wirbel gesorgt, als ein Ligaspiel mit Messis Silhouette auf der Mailänder Kathedrale angekündigt wurde.

Bald dürfte im Fall Messi Klarheit herrschen. Der argentinischen Zeitung OLE zufolge will sich der sechsfache Weltfußballer in den kommenden Tagen offiziell zu seinen Zukunftsplänen äußern.

Moratti würde dies nicht abschrecken. "Es ist kein einfaches Geschäft auf wirtschaftlicher Ebene, das ist klar", gibt der 75-Jährige zu. "Das größte Hindernis, das es zu überwinden gilt, ist das, was Messi will. Wir müssen verstehen, ob er wirklich beabsichtigt, Barça zu verlassen."

Diese Erklärung wird nicht nur mit Spannung bei den Katalanen und wohl auch Inter erwartet, sondern auch bei Manchester City.

Manchester City prüft Messi-Verpflichtung

Wie ESPN in Erfahrung gebracht haben will, sind die Sky Blues - wie schon häufig - an einer Messi-Verpflichtung interessiert. Der Scheich-Klub prüfe ob der Deal finanziell möglich wäre, ohne gegen das Financial Fairplay zu verstoßen.

Manchester City hatte wegen diesem Thema bereits Ärger mit der UEFA, wurde für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen. Doch der Internationale Sportgerichtshof sprach die Cityzens aus Mangel an Beweisen und wegen teilweiser Verjährung frei.

Thomas Tuchel: "Lionel Messi wäre bei PSG sehr willkommen"

Als Messi-Interessent wurde nach dem Barcelona-Debakel gegen Bayern München auch Paris Saint-Germain gehandelt. Im Parc des Princes könnte Messi mit seinem Kumpel Neymar zusammenspielen.

Auf Nachfrage zu Messi erklärte PSG-Chefcoach Thomas Tuchel lachend: "Er ist willkommen, wirklich willkommen. Welcher Trainer würde schon 'Nein' zu Messi sagen."

An einen Vereinswechsel des Superstars glaubt der Ex-Dortmunder allerdings nicht: "Ich denke, Messi wird seine Karriere in Barcelona beenden. Er ist in Barcelona und das ist gut so."