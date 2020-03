FC Barcelona : Barça-Interesse: Möglicher Pique-Erbe fühlt sich geehrt

Wer beerbt eines Tages Gerard Pique? Der FC Barcelona zeigt Medienberichten zufolge Interesse an Luiz Felipe. Der Innenverteidiger von Lazio Rom meldet sich nun über seinen Berater zu Wort. Zwei Abwehrakteure könnten Barça indes verlassen müssen.

"Es ist eine Ehre, wenn Barça deinen Werdegang verfolgt, aber der Spieler konzentriert sich auf Lazio. Er will den Scudetto gewinnen, sobald die Coronavirus-Situation gelöst ist, aber Barça ist Barça", erklärte Felipes' Berater Stefano Castagna.

In der Abwehrzentrale von Barça ergibt sich in nicht allzu ferner Zukunft Bedarf für einen Rechtsfuß. Abwehrchef Gerard Pique ist schließlich bereits 33. Clement Lenglet und Samuel Umtiti sind Linksfüße.

Barcelona soll laut dem CORRIERE DELLO SPORT hinter Luiz Felipe her sein und mit einer Verpflichtung des brasilianischen Innenverteidigers liebäugeln.

Kontakt hat es bisher noch nicht gegeben, versichert Castagna: "Bisher habe ich mit niemandem von Barcelona gesprochen. Was ich aber sagen kann, ist, dass dank seiner großartigen Saison mit Lazio Rom mehrere Vereine an ihm interessiert sind."

"Es würde mich also nicht überraschen, wenn er auch das Interesse des FC Barcelona geweckt hat. Es gibt nicht so viele Innenverteidiger auf dem Markt", so der Spielervermittler weiter.