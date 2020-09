Furia Rocha : Barça-Juwel Ansu Fati stellt Spanien-Rekord auf

Im Spiel zwischen Spanien und der Ukrainer, in dem der Gastgeber mit 4:0 klare Verhältnisse geschafft hatte, war es vor allen Dingen Ansu Fati, der auf sich aufmerksam machte. Der Jung-Profi des FC Barcelona trug sich mit seinem Tor in die Geschichtsbücher des spanischen Fußballs ein.

Gleich in seinem zweiten Spiel für die spanische Nationalmannschaft durfte sich Ansu Fati von Beginn an zeigen. Und der zuständige Trainer Luis Enrique sollte seine Entscheidung kaum bereut haben.

Beim ungefährdeten 4:0 über die Ukraine muckte Fati insbesondere in der ersten Spielhälfte auf. Der Youngster des FC Barcelona hatte schon nach wenigen Minuten großen Anteil am Elfmeter-1:0 durch Sergio Ramos, das Fati vorbereitete, in dem er seinen Gegenspieler auf der rechten Seite düpierte.

Das 3:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde war nicht minder sehenswert. Auf der linken Flanke unterwegs, zog Fati nach innen und erzielte aus rund 18 Metern mithilfe des Innenpfostens seinen ersten Treffer für die spanische Auswahl.