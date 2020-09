FC Barcelona : Barça-Juwel Konrad de la Fuente sagte Real Madrid ab

Im Alter von elf Jahren wechselte de la Fuente von der Akademie CE Tecnofutbol zum in Barcelona ansässigen CF Damm und ging dort bis 2014 die nächsten Schritte in seiner Entwicklung.

Das Projekt in Barcelona sowie die Stadt an sich, die sie an ihre Heimat Miami sowie die Karibik erinnert, waren letztlich ausschlaggebend für einen Verbleib in Kataloniens Metropole.

De la Fuente ist inzwischen 19 Jahre alt und durfte sich in der Vorbereitung auf die neue Saison bei den Profis für Einsätze empfehlen.

"Wenn ich mir einen der jungen Spieler aussuchen muss, der sich hervorgetan hat, bin ich mit Konrad de la Fuente und dem Eindruck, den er hinterlassen hat, sehr zufrieden", zeigte sich Ronald Koeman außerordentlich begeistert von de la Fuente.