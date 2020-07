FC Barcelona : Barça-Juwel Oriol Busquets: Wieder Interesse aus der Bundesliga

Es ist nicht unbedingt neu, dass Oriol Busquets mit einem Transfer in die Bundesliga verbunden wird. Borussia Mönchengladbach soll sich neuerdings für einen Umzug des Mittelfeldspielers interessieren.

Die Ausleihe von Oriol Busquets zu Twente Enschede endete abrupt, aufgrund der Coronakrise wurde der Spielbetrieb in den Niederlanden vorzeitig eingestellt. Seit wenigen Tagen gehört der Iberer wieder offiziell dem Aufgebot des FC Barcelona an.

Die SPORT ist es, welche Borussia Mönchengladbach als potenziellen Abnehmer ins Gespräch bringt. Aus der Bundesliga wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits Mainz 05, dem 1. FC Köln und Werder Bremen Interesse nachgesagt.

Ein Wechsel in Deutschlands Fußball-Beletage soll für den 21-Jährigen aber erst mal kein Thema sein. Ausgerechnet die SPORT war es, die exakt vor einem Tag berichtet hatte, Busquets wolle sich nach seinem durchaus guten Jahr in Enschede erst mal in Barcelona beweisen und austesten, ob er denn Stammpotenzial mit sich bringt.