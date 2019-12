Gerücht Beim FC Valencia steht in der Winter-Transferperiode Medienberichten zufolge eine Verjüngung der Offensivabteilung auf dem Plan. Transferziel ist Abel Ruiz vom FC Barcelona.

Der FC Valencia macht Abel Ruiz gemäß MUNDO DEPORTIVO schöne Augen. Bei den Fledermäusen spielte Abel Ruiz einst bereits in der Jugendabteilung.

Doch Abel Ruiz will spielen - und das nicht in der dritten Liga. Der junge Mittelstürmer hat Barcelona bereits mitgeteilt, dass er sich einen Vereinswechsel wünscht.

Während Kollegen wie Carles Perez (21) oder Ansu Fati (17) bereits regelmäßig ran dürfen, kommt Abel Ruiz nur in der Zweitvertretung zum Einsatz.

Nun hat Valencia seinen Ex-Kicker als Ersatz für Kevin Gameiro (32, Vertrag bis 2021) im Visier.

Der Franzose ist unter Trainer Albert Celades nur Ersatz, kommt meist nur als Joker zum Einsatz. Darin ist der Franzose erfolgreich, in 637 Spielminuten kommt er auf vier Tore.

Allerdings: Gameiro will mehr Spielzeit - und steht Medienberichten zufolge auf dem Einkaufszettel von Olympique Lyon für die Januar-Transferperiode.

Valencia will den zuverlässigen Joker eigentlich nicht abgeben, will sich eine Ablösesumme aber nicht entgehen lassen, zumal Gameiros Vertrag am Ende der kommenden Spielzeit ausläuft.

