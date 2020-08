Nach Demontage gegen Bayern : Kaderumbau nach Blamage: Nur 3 Stars und 2 Youngsters sind bei Barça sicher

Am Montag kommt es zur Krisensitzung beim FC Barcelona. Im Zuge dessen wird aller Voraussicht nach die Entlassung von Coach Quique Setien verkündet. Auch Sportdirektor Eric Abidal droht das Aus. Nach der Blamage gegen Bayern ist aber auch der Großteil des Kaders nicht mehr sicher. Nur drei Leistungsträger und zwei Youngsters sind unantastbar.

Der FC Barcelona erlebt die erste titellose Saison seit 13 Jahren. Mehr noch als eine Spielzeit ohne Neuzugang für den Trophäenschrank schmerzt aber das bittere 2:8 gegen Bayern München.

Bei Barça brennt der Baum. Die Forderungen nach einem Rücktritt von Präsident Josep Maria Bartomeu und vorgezogenen Neuwahlen werden lauter. Coach Quique Setien wird wohl noch am Montag entlassen (Nachfolgekandidaten: Ronald Koeman, Mauricio Pochettino, Xavi).

Auch Sportdirektor Eric Abidal droht das Aus. Am Montag kommt es zur Krisensitzung in Barcelona. Bartomeu kündigte nach der Blamage gegen Bayern bereits weitreichende Entscheidungen an.