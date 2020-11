Emili Rousaud : Barça-Kandidat schlägt "Camp Nou Leo Messi" vor

Emili Rousaud kündigte am Donnerstag an, dass er im Fall eines Wahlsiegs am 24. Januar ein Referendum zur Umbenennung des Stadions des Clubs in "Camp Nou Leo Messi" starten werde.

"Ungeachtet der Tatsache, dass sein Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, weil er die gegenwärtige und zugleich lebendige Geschichte des Weltfußballs und von Barça ist, beabsichtige ich, unseren Mitgliedern in einem Referendum vorzuschlagen, das Stadion in "Camp Nou Leo Messi" umzubenennen", so Rousaud.

Das ist allerdings nicht der einzige Punkt der Agenda, mit welcher der 54-Jährige auf Stimmenfang geht. Rousaud erklärt außerdem, dass er es möglich machen wolle, Neymar zurück in die katalanische Hauptstadt zu holen. Dem Ganzen steht allerdings noch die juristische Fehde im Weg, die Barça und Neymar seit einiger Zeit führen.