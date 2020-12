FC Barcelona : Barça-Kandidat will Camp Nou abreißen und neues Stadion bauen

Auf der anderen Seite käme ein Neubau in Sant Joan Despi infrage, also dort, wo der spanische Topklub bereits sein Trainingsgelände errichtete. "Wenn wir am 24. Januar gewählt werden, würde darüber innerhalb unseres ersten Amtsjahres in einem Referendum abgestimmt werden", versprach Benedito. Momentan ist eine Umgestaltung und Modernisierung des Camp Nou geplant. Die Maßnahmen sollen zwischen 815 Millionen und 1,25 Milliarden Euro kosten.

"Die Umgestaltung des Camp Nou könnte mehr kosten als der Bau eines komplett neuen Stadions", sagte Benedito, der auf sein angestrebtes Projekt hinweist: "Wenn wir mit dem Neubau sofort anfangen würden, würde es nicht mehr als 900 Millionen Euro kosten. Dies würde über den Verkauf der Namensrechte des Stadions für 25 Jahre finanziert werden."