Barça lässt Punkte liegen : Koeman kritisiert Frenkie de Jong und Antoine Griezmann

Der FC Barcelona hat erstmals unter der Leitung von Ronald Koeman Punkte liegenlassen. Am 5. Spieltag kamen die Katalanen in ihrem dritten Spiel (Barça stieg wegen der Teilnahme am Champions-League-Turnier erst am 3. Spieltag ein) nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Sevilla hinaus.

Der Europa-League-Sieger ging durch Luuk de Jong in Führung (8.), Philippe Coutinho sorgte postwendend für den Ausgleich (10.). In der Folge wusste Barça im Gegensatz zu den Spielen gegen Villarreal und Celta Vigo nicht zu überzeugen.

Ronald Koeman kritisiert Frenkie de Jong und Antoine Griezmann

Barça tat sich im neuen 4-2-3-1-System gegen taktisch clevere und defensivstarke Andalusier schwer. Einer der schwächsten wieder einmal: Antoine Griezmann. Der Franzose hätte aber einen Treffer erzielen können. Ronald Koeman bemängelte: "Er hatte heute zwei Chancen, und aufgrund seiner Qualität hätte er in einem dieser beiden Spielzüge ein Tor erzielen müssen."