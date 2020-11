Arnau Puigmal : Barça lockt: United-Juwel zurück nach Spanien?

In den englischen Nachwuchsligen hatte in den letzten Wochen mit Arnau Puigmal ein Talent auf sich aufmerksam, das sich angeblich unbedingt dem FC Barcelona anschließen möchte.

Um der Philosophie von Ole Gunnar Solskjaer zu entsprechen, will Manchester United zukünftig vermehrt auf die Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Arnau Puigmal ist eines davon.

Der FC Barcelona soll sich schon vor drei Jahren intensiv mit Puigmal beschäftigt haben. United erhielt allerdings den Zuschlag. Der SPORT zufolge möchte der heute 19-Jährige wieder zurück nach Spanien wechseln. Am liebsten würde er bei Barça anheuern, heißt es.

Und der spanische Großklub soll erneut an den Haken gegangen sein. Demnach erwägen die Planer in der katalanischen Hauptstadt ein Januar-Angebot. Hintergrund: Barça will so früh es geht eine Vereinbarung treffen, da Puigmals Vertrag Ende Juni kommenden Jahres ausläuft.