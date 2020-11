Gehaltsbudget sinkt um 270 Millionen : Barça muss kräftig sparen - der Plan mit Philippe Coutinho

Wie die Fachzeitung SPORT berichtet, könnte Coutinhos noch bis Juni 2023 datierter Vertrag vorzeitig verlängert werden. Dies geht angeblich mit der Gehaltsanpassung einher, die Barça aufgrund der prekären Finanzsituation mit seinem Personal in Kürze ausgehandelt haben will.

Die vertrackte Situation in diesem Pandemie-Sommer hatte letztendlich dazu geführt, dass Philippe Coutinho dem FC Barcelona erhalten blieb. Trainer Ronald Koeman hatte schon im Vorfeld seine hohe Meinung über den Brasilianer kundgetan, und setzt diesen auch permanent ein.

Der Rückkehrer kommt nach sechs Pflichtspielen auf gute vier Torbeteiligungen. Einen Monat setzte Coutinho mit einer Verletzung am linken Oberschenkel aus. Am Dienstag kehrte er ins Training zurück. Gegen Atletico Madrid am Samstag (21:00 Uhr) könnte er sein Comeback feiern.