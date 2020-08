Knie-Operation : Barça muss zum Liga-Start auf Marc-Andre ter Stegen verzichten

"Ich werde mich einem Eingriff an meiner Kniesehne unterziehen", kündigt Marc-Andre ter Stegen am Montagabend auf TWITTER an. Er stehe bereits seit längerem im Austausch mit medizinischen Experten, nachdem es zu Saisonbeginn einige Probleme gegeben habe.

Es sei ein "proaktiver Eingriff", um in der Zukunft Probleme zu verhindern, so ter Stegen weiter. "Ich werde einige Wochen brauchen, um mich zu erholen und wieder bei einhundert Prozent zu sein."

Die neue Spielzeit der Primera Division startet am 12. September. Dass Marc-Andre ter Stegen bis dahin wieder spielfit ist, scheint wenig wahrscheinlich. Barça muss wohl ohne seine Nummer eins in die Zeit nach Quique Setien starten.

Der 61-Jährige wurde am Montag entlassen. Als Nachfolger steht Ronald Koeman bereit. Geschäftsführer Oscar Grau bestätigte am späten Montag nach einer Reise nach Amsterdam Verhandlungen mit dem niederländischen Nationaltrainer.