Coronavirus : Barça-Profis bereit für Gehaltsverzicht - LaLiga pausiert auf unbestimmte Zeit

Der Fußball befindet sich aufgrund des Coronavirus in einer absoluten Ausnahmesituation. In den letzten Tagen häuften sich Meldungen, nach denen Spieler verschiedener Klubs auf Teile ihres Gehalts verzichten wollen. Beim FC Barcelona könnte dies ebenfalls praktiziert werden.

Anzeige

Möglich sind Gehaltskürzungen sowie ein freiwilliger Verzicht der Akteure. Offen ist zum jetzigen Zeitpunkt, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.

Verband und Liga haben die Wiederaufnahme auf unbestimmte Zeit verschoben. Erst wenn Behörden der spanischen Regierung und der allgemeinen staatlichen Verwaltung der Ansicht sind, dass kein Gesundheitsrisiko mehr bestehe, werde wieder gespielt, teilten Verband und Liga am Montag mit.

In der Mitteilung heißt es: "Sowohl der RFEF als auch La Liga möchten all jenen ihre größte öffentliche Anerkennung aussprechen, die ihre größten Anstrengungen unternehmen, um dem spanischen Volk wesentliche Dienste zu leisten, und wir möchten auch all jenen, die gestorben sind, unser aufrichtigstes Gedenken und allen Familien, die geliebte Menschen verlieren, eine herzliche Umarmung aus der Welt des Fußballs zeigen."