FC Barcelona : Barça "schon länger" an Yusuf Demir interessiert - auch Ajax und United dran

Die KRONEN ZEITUNG aus Österreich berichtet, dass Barça "schon länger" Interesse an dem U21-Nationalspieler zeige. Der Berater von Rapids Jungstar, Emre Ozturk, weilte in der vergangenen Woche in Barcelona.

Dort stand ein Meeting mit den Blaugrana an. Es gab informelle Gespräche über Ozturks Klienten Shkodran Mustafi vom FC Arsenal. Die Zukunft von Yusuf Demir soll aber auch ein Thema gewesen sein.