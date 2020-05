FC Barcelona : Ousmane Dembele und Co.: Zwölf Spieler auf Barça-Tauschliste?

Gerücht

Coronabedingt wird der Sommer-Transfermarkt in diesem Jahr einige Nummern kleiner als sonst ausfallen. Die Vereine werden vermehrt auf ablösefreie Spieler und Tauschgeschäfte setzen.

Auch der FC Barcelona muss sparen, um Wunsch-Spieler wie Lautaro Martinez (22, Inter Mailand) zu bekommen.

MUNDO DEPORTIVO zufolge stehen sechs Spieler auf der Liste für Tauschgeschäfte: Nelson Semedo, der an Celta Vigo verliehene Rafinha Alcantara, Arturo Vidal, Junior Firpo, Samuel Umtiti und Jean-Clair Todibo (Leihgabe an Schalke).

Das Konkurrenzblatt SPORT hält auch Marc Cucurella (an Getafe verliehen), Ivan Rakitic, Emerson (an Betis Sevilla verliehen), Philippe Coutinho (an Bayern verliehen) und Arthur Melo für Abschiedskandidaten.

Dem Vernehmen nach darf auch Ousmane Dembele gehen, wenn er gegen Neymar oder Lautaro Martinez eingetauscht werden könnte.

Quelle: MUNDO DEPORTIVO / SPORT