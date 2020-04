FC Barcelona : Barça sollte Neymar sofort verpflichten, sagt Keita Balde

Holt der FC Barcelona Neymar zurück? Diese Frage wird uns in den kommenden Monaten erneut beschäftigen. Keita Balde würde ein Comeback befürworten.

Keita Balde, einst in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet und später für Lazio Rom am Ball, kann Neymars Wunsch verstehen.

Während Balde beim AS Monaco auf Torejagd geht, verdient Neymar seine Brötchen seit 2017 bei Paris Saint-Germain. Der Südamerikaner würde aber gerne zurück zu Barça.

Keita Balde (25) und Neymar (28) haben eins gemeinsam: Beide spielten für den FC Barcelona, stehen nun aber in der Ligue 1 unter Vertrag.

Der senegalesische Nationalspieler rät Barcelona zu einer Rückholaktion. "Er konnte für jede Mannschaft spielen. Wenn ich Präsident von Barcelona wäre, würde ich ihn morgen verpflichten", sagte Balde gegenüber EL CHIRINGUITO DE JUGONES.

Ein Grund: Neymars Extraklasse. Balde schwärmt: "Neymar ist am Ball konkurrenzlos."

Keita Balde hat indes nur positive Erinnerungen an seine eigene Zeit bei den Katalanen: "Ich ging im Alter von neun Jahren hin und hatte dort wichtige Jahre vor mir."

Der Angreifer, den Barça 2011 für 300.000 Euro an Lazio verkaufte, weiter: "Ich verdanke La Masía und Barça viel von dem, was ich erreicht habe. In Barcelona wird man nicht nur als Fußballer ausgebildet, sondern auch als Person."