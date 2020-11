FC Barcelona : Barça statt Bayern: Warum Deco in Spanien und nicht in der Bundesliga landete

"Oh Deco, oh Deco - du bist der beste Spieler der Welt", schmetterten tausende Fans lautstark. "In den nächsten Tagen hat Mendes mir diese CD gefühlte 50 Mal vorgespielt. Immer und immer wieder musste ich es mir anhören. Am Ende war ich so heiß auf den Jungen, dass ich ihn haben wollte", erinnert sich Laporta.

Wenn Barça rufe, gebe es keine Alternative, erklärt Deco seinen Entscheidung gegen die Bayern und pro Barcelona. Barça zahlte 21 Millionen Euro Ablöse. Mit den Blaugrana gewann er 2005/06 zum zweiten Mal in seiner Karriere die Champions League.