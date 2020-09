FC Barcelona : Barça-Talent Sergio Akieme vor Wechsel zu Zweitligisten

Einige Nachwuchstalente des FC Barcelona sollen noch in diesem Sommer an andere Klubs abgegeben werden. Dieser Gruppierung gehört offenbar auch Sergio Akieme an.

Sergio Akieme (22) blickt auf eine starke Saison mit der Zweitvertretung des FC Barcelona, die zum Bedauern vieler nicht im Aufstieg in die 2. Liga gemündet hatte. Jetzt wollen viele der jungen Talente den nächsten Schritt gehen. Darunter befindet sich auch Akieme.

Akieme hatte sich zwar in der Vorbereitung unter dem neuen Profitrainer Ronald Koeman empfehlen dürfen. Der Linksverteidiger hatte laut SPORT aber dann schnell realisiert, dass er unter dem Niederländer nicht die besten Aussichten auf Einsatzzeiten haben wird.

Der Sporttageszeitung zufolge wird Akieme inklusive Kaufoption an den Zweitligisten UD Almeria verliehen. Die Andalusier scheiterten in der vorhergehenden Saison im Halbfinale der Playoffs am Aufstieg in die spanische Beletage. Mit Akieme soll dieser nun realisiert werden.