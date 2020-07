FC Barcelona : Barça teilt mit: Zwangspause für Antoine Griezmann

Der FC Barcelona hat seine Mini-Chance auf die Titelverteidigung in der Primera Division durch einen 1:0-Sieg über Real Valladolid gewahrt, gegen den Ronaldo-Klub gab es aber auch einen Wermutstropfen für die Katalanen.

Antoine Griezmann zog sich eine Verletzung zu. Wie Barça mitteilt, erlitt der Franzose eine Muskelverletzung des Quadrizeps im rechten Bein zu. Wie lange der 29-Jährige ausfällt, ist noch unklar.

Man müsse die Entwicklung abwarten, so der Spanische Meister. In der Liga sind noch zwei Spiele zu absolvieren, die wohl ohne Griezmann stattfinden werden. In der Champions League geht es für Barça am 8.8 mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den SSC Neapel weiter.