Inter Mailand : Barça-Transfer: Berater von Lautaro Martinez erklärt sich

Seit Monaten wird über einen Transfer von Lautaro Martinez zum FC Barcelona fantasiert. Inzwischen hat sich der zuständige Berater zu den Vermutungen geäußert. Nach Vereinswechsel hört sich das nicht wirklich an.

"In Bezug auf den Transfer kommt viel über die Medien. Lautaro hat bei Inter noch drei Jahre Vertrag und es geht ihm sehr gut, wo er ist", wird Lautaro-Berater Carlos Alberto Yaque von der SPORT zitiert.

Der seit mittlerweile mehr als sechs Monaten heraufbeschworene Transfer von Lautaro Martinez (22) zum FC Barcelona wird aller Wahrscheinlichkeit zumindest in diesem Sommer nicht in die Realität umgesetzt.

"Für Lautaro steht noch die Europa League an und hoffentlich kann er mit Inter ins Finale kommen. Das hat jetzt Priorität", hängt Yaque an. Am Montag (21 Uhr) kommt es im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen.

Dass es danach noch mal zu Gesprächen bezüglich eines Engagements in Kataloniens Hauptstadt kommt, ist durchaus möglich. Angeblich sind sich Barça und Lautaro schon seit Wochen über eine Kooperation einig.