FC Barcelona : Barça und Milan an Melayro Bogarde dran

Auch der AC Mailand und Englands Vizemeister Manchester City sollen den Youngster auf dem Zettel haben. Der 18-Jährige feierte in der laufenden Saison sein Debüt in der Bundesliga, auch in der Europa League kam er bereits zum Einsatz.

Im Sommer droht der Abschied des Innenverteidigers, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Melayro Bogarde war 2018 aus der Jugendabteilung von Feyenoord Rotterdam nach Deutschland gewechselt.