FC Barcelona : Barça verbietet Ousmane Dembele Reha in Katar

Ousmane Dembele ist offenbar mit dem Plan an die Vereinsführung des FC Barcelona herangetreten, wieder nach Katar zu reisen, um dort an seinem Comeback zu arbeiten. Barça untersagt dem Rekonvaleszenten allerdings den angedachten Reha-Trip.

Der FC Barcelona will den Genesungsprozess von Ousmane Dembele scheinbar ganz genau im Auge behalten.

Dem katalanischen Radiosender RAC1 zufolge habe Barça Dembeles Vorschlag abgelehnt, erneut nach Katar zu reisen, um dort die letzte Etappe seiner Reha zu absolvieren.

Nach einer erneut schweren Muskelverletzung hatte der 23-Jährige im Winter bereits zwei Wochen in einer Spezialklinik in Doha verbracht, um dort an seiner Rückkehr zu arbeiten. Nun soll Dembele in der Ciutat Esportiva Joan Gamper schuften.