FC Barcelona : Barça-Verlängerung mit Lionel Messi: Gerard Pique hat Hoffnung

"Bei den Wahlen, die jetzt kommen, sicher noch nicht, denn ich bin immer noch ein Spieler. Aber man weiß nie, was in Zukunft kommt", so Pique. Am Spielbetrieb teilnehmen kann der 33-Jährige nicht. Wegen einer Knieverletzung, bei der auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde, fällt Pique mehrere Monate aus.

"Ich bin ein großer Cule (so nennen sich die Barça-Anhänger; Anm. d. Red.) und ich möchte dem Klub meines Herzens helfen, ich möchte auf die beste Art und Weise Dinge beitragen", sagt Pique. "Wenn ich sehe, dass ich Dinge beitragen kann, die dem Klub helfen können, dann werde ich entscheiden. Es ist eine Vorstellung, die ich immer hatte, aber ich weiß nicht, ob sie wahr werden wird."