FC Barcelona : Barça-Verteidiger Samuel Umtiti hegt keine Wechselgedanken

Nach einer einmal mehr durchwachsenen Saison wird Samuel Umtiti mit einem Abgang vom FC Barcelona verbunden. Aufgrund zahlreicher Verletzungen konnte der Verteidiger nicht mehr an seine starke Debütsaison anknüpfen.

Die Absicht auf einen Ortswechsel verfolgt der 26-Jährige allerdings nicht. "Samuel will Barça in diesem Sommer nicht verlassen. Es könnte jedoch sein, dass es notwendig wird, andere Optionen zu prüfen", sagt Bruder und Berater Yannick Umtiti bei FOOT01.COM.

Unterdessen bestätigt der Agent das Interesse von Umtitis Ex-Klub Olympique Lyon. "Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, aber sehr gering", schließt Yannick Umtiti an, dessen Bruder schon in der Lyon-Jugend spielte und später im Erwachsenenbereich 170 Pflichtspiele bestritt. Umtitis Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2023.