"Ein wenig riskant" : Barça vs. Bayern: Rivaldo reagiert auf Lothar Matthäus

Lothar Matthäus hatte in dieser Woche kein Blatt vor den Mund genommen und Robert Lewandowski in der Gegenüberstellung mit Lionel Messi als besten Spieler der Welt und die Bayern als Favoriten bezeichnet. Der ehemalige Weltklasse-Fußballer Rivaldo kann und will mit Matthäus' Ansicht nicht d'accord gehen.

"Jemanden als klaren Favoriten zu betiteln, wenn man auf Barcelona trifft, das voller Selbstvertrauen ist und mit Lionel Messi den besten Spieler der Welt haben, halt ich für ein wenig riskant", wird Rivaldo bei BETFAIR zitiert.

Im Viertelfinale der Champions League treffen am Freitagabend der FC Barcelona und der FC Bayern aufeinander. Während Lewandowski auf 13 Tore im höchsten europäischen Klubwettbewerb kommt, zählt Messi erst deren drei.