FC Barcelona : Barça vs. Real Madrid: Erneuter Transfer-Kampf der Erzrivalen

In den vergangenen Jahren buhlten sowohl Barça, als auch Real Madrid um Ferland Mendy, Takefusa Kubo, Vinicius Junior oder Dani Ceballos. Real gewann die vier genannten Transfer-Kämpfe.

Bekommen es Real Madrid und Barcelona erneut auf dem Transfermarkt miteinander zu tun? Spanischen Medienberichten zufolge sind beide Erzrivalen an Diego Fernandez Talveron (18) vom FC Sevilla interessiert.

Diego Fernandez Talveron kommt für Sevillas A-Jugend in der laufenden Runde auf 22 Tore in 22 Spielen. Diese Quote hat auch Ajax Amsterdam aufmerksam werden lassen.

Gegenüber DIARIO DE ALMERIA erklärte der Youngster jüngst: "Ich hoffe, dass ich hier in Sevilla weitermachen kann, obwohl sich viele Vereine für mich interessieren, sowohl aus Spanien, als auch aus dem Ausland."