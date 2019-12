Von Neymars Seite sprach im Sommer alles für eine Rückkehr zum FC Barcelona. Dieser konnte sich mit Paris Saint-Germain aber nicht auf eine Ablöse verständigen. Der Fokus des Superstars liegt jetzt erst mal in Frankreichs Hauptstadt.

Bei FRANCE FOOTBALL lässt sich der Superstar nun ein erstes kleines Bekenntnis in Richtung seines aktuellen Arbeitgebers Paris Saint-Germain entlocken.

In den vorhergehenden Wochen wich PSG-Superstar Neymar den Fragen zu seiner Zukunft stets aus.

Im weiteren Verlauf stellt er sogar die Frage, warum er den französischen Dauerchampion überhaupt verlassen solle.

"Warum sollte ich hier weg wollen? Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, das Team entwickelt sich weiter", lauten Neymars Worte.

Der Südamerikaner lebt im Hier und Jetzt: "Wir müssen uns auf diese Saison konzentrieren, um unsere Aufgaben gut zu erledigen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen."

Prioritäres Ziel in Paris ist der Gewinn der Champions League, in den man in den vergangenen Jahren stets früh gescheitert war.

Im Achtelfinale geht es nun zu Thomas Tuchels ehemaligem Klub Borussia Dortmund. Das Hinspiel findet am 19. Februar auf deutschem Boden statt.

