Olympique Lyon : Barça-Wechsel im Winter? Memphis Depay äußert sich

Es war schon alles bereitet, am Ende scheiterte der forcierte Wechsel von Memphis Depay zum FC Barcelona aber doch noch. Ob es zu diesem mit einem halben Jahr Verspätung kommen wird, lässt er dagegen offen.

Es ist weder eine Ab- noch eine Zusage von Memphis Depay. "Wir werden sehen", sagt er der niederländischen Zeitung AD auf die Frage, ob er denn im kommenden Januar zum FC Barcelona wechseln werde.

"Der Januar wird schon bald da sein. Wir werden abwarten müssen und sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist noch so, dass ich definitiv gehe, aber es ist wahrscheinlich, dass andere Klubs an mir dran sein werden", fügt Depay an.

Da er im Plural spricht, ist davon auszugehen, dass in der kommenden Transferperiode nicht nur Barça auf den Plan treten wird. Mit den Blaugrana soll sich der Niederländer längst über eine mehrjährige Zusammenarbeit einig gewesen sein.