FC Barcelona : Barça will Eric Garcia zurückholen – ManCity stellt sich quer

Die klare Antwort folgte prompt: Aus der Führungsetage von Manchester City soll klargemacht worden sein, dass Garcia in diesem Sommer unter keinen Umständen zum Verkauf stehe. Vertraglich ist er noch bis 2022 an die Citizens gebunden.

Beim FC Barcelona könnten in nächster Zeit die Überlegungen reifen, Eric Garcia zurück an alte Wirkungsstätte zu holen. Nach ESPN-Infos hat sich der LaLiga-Tabellenführer nach der Situation des jungen Iberers erkundigt.

ManCity hatte sich Garcia 2017 angenommen und zahlte für den damaligen Barça-Juniorenspieler 1,7 Millionen Euro Ablöse. Im Winter 2018 gab das gebürtig aus Barcelona stammende Innenverteidiger-Talent sein Profidebüt.

Ob der mit 1,83 Metern Körpergröße verhältnismäßig kleine Innenverteidiger überhaupt Interesse an einer Rückkehr ins Camp Nou signalisieren würde, wird dagegen nicht überliefert. Auf die Agenda rückt die Personalie in diesem Sommer aber so oder so nicht.