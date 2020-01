Der FC Barcelona hat in Jean-Clair Todibo einen Innenverteidiger in der Winter-Transferperiode abgegeben. Der Franzose wurde an Schalke verliehen.

Ersetzt werden soll er durch Ronald Araujo (20), der bisher meist in der zweiten Mannschaft der Katalanen zum Einsatz kommt.

Das Eigengewächs wiederum soll bei Barça B durch Santiago Ramos Mingo (18) kompensiert werden. Der junge Argentinier soll von den Boca Juniors kommen.

Laut der Sporttageszeitung MARCA steht der Wechsel Mingos nach Katalonien bevor, nachdem Jose Mari Bakero eine Transferempfehlung ausgesprochen hat.