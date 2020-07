Zu gut für Liga 3 : Barcelonas Plan mit Mittelfeld-Juwel Monchu

Der FC Barcelona will Mittelfeld-Juwel Monchu (20) abgeben, nachdem der Aufstieg der Zweitvertretung in die zweite Liga verpasst wurde. Komplett aus den Augen verlieren wollen die Katalanen ihr Eigengewächs aber nicht.

Die Zweitvertretung des FC Barcelona hat den Aufstieg in die Segunda División verpasst. Im Endspiel scheiterte man an Sabadell. Damit können die Nachwuchskicker von Barça B auch in der neuen Saison nur in Liga drei Spielpraxis sammeln.

Für einige Hochtalentierte wird aber eine größere Herausforderung gesucht. Ein Beispiel: Ramón Rodríguez Jiménez, genannt Monchu. Der Mittelfeldspieler könnte Barcelona laut SPORT verlassen. Der Spieler will weg, sich weiterentwickeln. Und Barça legt ihm keine Steine in den Weg.

Der 20-Jährige steht der Fachzeitung zufolge auf den Einkaufszetteln von Valencia, Real Sociedad und Betis Sevilla. Die Katalanen planen angeblich einen Verkauf seines Leistungsträgers, allerdings soll eine Rückkauf-Option in das Vertragswerk eingebaut werden.

Diese soll bis 2022 gültig sein und könnte aktiviert werden, wenn Monchu sich wie erhofft gut entwickelt. Kurzfristig würde ein Verkauf des Ex-Mallorquiners die Finanzen der coronagebeutelten Blaugrana zumindest ein wenig aufhübschen.