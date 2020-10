FC Barcelona : Bartomeu endlich weg - Barça-Stars atmen auf

Laut Journalist Pipi Estrada von der Sporttageszeitung MARCA wurde die Nachricht von Bartomeus Rückzug in der Umkleidekabine wohlwollend aufgenommen. Viele Spieler sollen sich regelgerecht befreit fühlen.

Bartomeu hatte die Präsidentschaft 2014 nach dem Rücktritt von Sandro Rosell übernommen. In den vergangenen Monaten war die Kritik an dem Ex-Vize-Präsident immer lauter geworden. Am Wochenende sollte es zu einem Misstrauensvotum kommen. Bartomeu kam der Entscheidung zuvor und nahm am Dienstag seinen Hut.