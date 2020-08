Jungen Wilden sollen bleiben : Bartomeu schiebt Riegel vor: Kein Barça-Youngster wird verkauft!

In der Gerüchteküche tauchen hin und wieder Wechselspekulationen um die jungen Wilden des FC Barcelona auf. Josep Maria Bartomeu räumt damit jetzt auf und stellt klar, dass keiner der Newcomer den Klub verlassen wird.

Bartomeu stellt außerdem klar, dass der erst vor einem halben Jahr installierte und dennoch schon in der Kritik stehende Quique Setien auch in der neuen Spielzeit den Trainerplatz beim spanischen Vizemeister belegen wird.

"Er hat einen Vertrag bis zur nächsten Saison und die nächste Saison wird anders verlaufen", blickt Bartomeu positiv in die Zukunft. "Er ist die Person, in die wir unser ganzes Vertrauen setzen."

Damit sich die in den letzten Wochen stark negativ behaftete Barça-Berichterstattung wieder ins Gegenteilige kehrt, muss Setien mit seiner Mannschaft am Samstagabend in der Champions League gegen den SSC Neapel gewinnen. Scheidet Barça aus, ist Setien trotz der Bartomeu-Bekundungen kaum mehr zu halten.