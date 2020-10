Carles Tusquets wird Interims-Boss : Bartomeu tritt zurück - ein alter Barça-Bekannter übernimmt

Josep Maria Bartomeu tritt als Präsident des FC Barcelona zurück. Mit ihm legen auch die weiteren Vorstandsmitglieder ihre Ämter nieder. Als Interims-Präsident bis zu den Wahlen fungiert ein alter Bekannter, der einst an der Verpflichtung von Diego Maradona beteiligt war.

Nun also doch. Josep Maria Bartomeu legt sein Amt nieder. Mit dem Barça-Präsidenten tritt auch der gesamte Vorstand des FC Barcelona zurück. Das bestätigte Bartomeu am Dienstagabend, nachdem er am Montag einen Rückzug noch ausgeschlossen hatte.

Nun die Kehrtwende. Offiziell gehen Bartomeu und Co. diesen Schritt, da die Katalanische Regierung die Verlegung des Misstrauensvotums gegen Bartomeu nicht akzeptiert hat. Am 1. und 2. November sollte über eine vorzeitige Abwahl des umstrittenen Präsidenten abgestimmt werden.

Bartomeu: Misstrauensvotum abzuhalten, wäre "unverantwortlich" gewesen

Die Führungsriege wollte das Votum um zwei Wochen verschieben, der Antrag wurde aber zweimal abgelehnt, zuletzt am Montagnachmittag. Es wäre "unverantwortlich" gewesen, die Abstimmung angesichts der derzeitigen Lage der Corona-Krise in Katalonien durchzuführen, erklärte Bartomeu zu den Beweggründen für seinen Rückzug.