"Eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse" : Bastian Schweinsteiger: Wie er bei Uli Hoeneß für einen Gänsehaut-Moment sorgte



Andre Oechsner

Als Bastian Schweinsteiger im Juli 2014 mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister wurde, verfolgte Uli Hoeneß das Treiben in Rio de Janeiro in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Schweinsteiger richtete eine Botschaft an den damaligen Präsidenten des FC Bayern. Noch heute spricht Hoeneß emotional gefesselt davon.