Bayer Leverkusen und die vielen weiteren Klubs, denen Interesse nachgesagt wird, haben im Werben um Ez Abde offenbar keine Chance. Laut Sport war Javier Garrido, Berater des 21-Jährigen, am Mittwoch in Barcelona, um sich mit Deco zu treffen.

Bayer Leverkusen geht bei Ez Abde leer aus

Barças Sportdirektor hat gegenüber dem Spielervertreter klargemacht, dass sich der Klub in diesem Sommer keine Angebote für Ez Abde anhören wird. Der Trainerstab sei der Meinung, dass der marokkanische Nationalspieler und WM-Fahrer im Verlauf der Saison eine wichtige Rolle einnehmen kann.

Bei einem schwindelerregenden Angebot, das war aufgrund von Barças finanziell äußerst schwieriger Situation klar, wäre der Klub bereit, über einen Verkauf nachzudenken. Für Ez Abde ist eine solche Offerte aber noch nicht eingetroffen, und man rechnet wohl auch nicht mehr wirklich damit.

Ez Abde will bei Barça regelmäßig eingesetzt werden

Nach einer ausgezeichneten Leihsaison in Diensten des Ligakonkurrenten Osasuna hat das Sammeln von regelmäßiger Spielzeit für Ez Abde oberste Priorität. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen wurde er jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Ez Abdes Vertrag läuft noch bis 2026.

