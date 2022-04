Bayer-Brasilianer Paulinho im zweiten Anlauf zu Sporting Lissabon?

Bei Bayer Leverkusen konnte Paulinho (21) die hohen Erwartungen nach seiner kostspieligen Verpflichtung bisher nicht erfüllen. Endet seine Zeit in der Bundesliga am Saisonende?

Bayer Leverkusen hatte 2018 stolze 18,5 Millionen Euro Ablöse für Paulinho an Vasco da Gama überwiesen. Der bisherige Output ist überschaubar: Der 21-Jährige kommt in 50 Bundesligaspielen auf sechs Tore und vier Vorlagen.

Allerdings ist beim Brasilianer ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. In der aktuellen Spielzeit war er in 21 Bundesligapartien verteilt auf 970 Spielminuten an fünf Treffern (drei Tore, zwei Vorlagen) direkt beteiligt. Zuletzt traf er beim 4:1-Auswärtserfolg der Werkself in Fürth.