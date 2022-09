Bundesliga Bayer Leverkusen: Charles Aranguiz in Brasilien begehrt

Bayer Leverkusen und Charles Aranguiz sind vor Kurzem ins letzte Vertragsjahr gegangen. Im Sommer kommenden Jahres könnte ein ablösefreier Wechsel bevorstehen.

Charles Aranguiz könnte es in einem Jahr zurück nach Südamerika ziehen. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, so berichtet es der Transferreporter Rudy Galetti, soll bei Flamengo Begehrlichkeiten hervorrufen.

Aranguiz würde gerne nach Brasilien zurückkehren, wo er vor seiner Zeit unter dem Bayerkreuz für Internacional gespielt hatte. Neben Flamengo soll Palmeiras die Entwicklungen rund um den 33-Jährigen sehr genau verfolgen.

Seit 2015 schnürt Aranguiz seine Schuhe für den Werksklub aus Leverkusen, absolvierte seitdem über 200 Pflichtspiele – die meisten in seiner Karriere. In der laufenden Saison stand er in vier von zehn möglichen Partien in der Startelf.