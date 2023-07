Bayer Leverkusen will BVB-Flirt Sergio Arribas – Real Madrid fordert beträchtliche Summe

Der unlängst mit dem BVB in Verbindung gebrachte Sergio Arribas ist nun offenbar auch ein Transferziel von Bayer Leverkusen. Real Madrid stellt allerdings teure Bedingungen und will sein Toptalent nicht für eine niedrige Summe ziehen lassen.

Obwohl Sergio Arribas erst 14-mal für das Profiteam von Real Madrid spielte, ist er einer der Namen, die an der Concha Espina in diesem Sommer ganz genau verfolgt werden. Der 21-Jährige war in der Vorsaison absoluter Leistungsträger im Castilla-Aufgebot und strebt nun nach dem nächsten Karriereschritt.

Bayer Leverkusen schon in Kontakt wegen Sergio Arribas

Dieser könnte bei Bayer Leverkusen folgen, das laut Relevo Interesse an einer Zusammenarbeit mit Arribas signalisiert – und das auf ausdrücklichem Wunsch von Trainer Xabi Alonso. Es sei bereits zu mehreren Kontaktaufnahmen gekommen, Arribas soll durchaus angetan sein von einem möglichen Wechsel unters Bayerkreuz.

Real will das offensive Toptalent, das noch über einen bis 2025 datierten Vertrag verfügt, definitiv nicht für lau abgeben. Eher im Gegenteil: Real soll zehn Millionen Euro Ablöse fordern und dafür nur 50 Prozent der Transferrechte abtreten wollen. Darauf muss sich ein Interessenten erst mal einlassen.