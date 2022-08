Bundesliga Durchbruch! Statt BVB – Bayer Leverkusen schnappt sich Callum Hudson-Odoi

Callum Hudson-Odoi verschlägt es in diesem Sommer tatsächlich in die Bundesliga, aber nicht wie vielmals kolportiert zu Borussia Dortmund. Ligakonkurrent Bayer Leverkusen hat den Zuschlag erhalten.

Bayer Leverkusen steht unmittelbar davor, Callum Hudson-Odoi unter Vertrag zu nehmen. Sky Sports News berichtet von fortgeschrittenen Verhandlungen mit seiner Entourage. Nicht weniger als 20 Vereine in England und Europa sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. In den nächsten 48 Stunden wird der Abschluss des Transfers erwartet.

Hudson-Odoi war im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen mit Borussia Dortmund verbunden worden, auch in diesem Sommer. Der FC Chelsea wird den 21-Jährigen für diese Saison auf Leihbasis abgeben, Hudson-Odois Vertrag im Westen Londons läuft noch bis 2024.