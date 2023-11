Florian Wirtz: Bayern-Wechsel nur eine Frage der Zeit?

So stellt der Sky-Experte, der jüngst durch die öffentliche Fehde mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel ins Rampenlicht geriet, eine steile These auf: "Ich gehe davon aus, dass Florian Wirtz im Sommer bei den Bayern spielt", so Hamann gegenüber BILD TV.

Schon vor einigen Wochen hatte Hamann das Wechsel-Thema bei Sky ins Gespräch gebracht. Nun legte er mit Insider-Informationen noch einmal nach: "Die Familie Wirtz ist schon seit zwei, drei Jahren mit den Bayern in Kontakt. Seine Verletzung ist schuld daran, dass er noch in Leverkusen ist." Hier spielt der Ex-Spieler darauf an, dass sich Wirtz im März 2022 das Kreuzband riss. Ohne diese schwere Verletzung wäre Wirtz laut Hamann also schon längst ein Teil des Bayern-Kaders.

Macht es Wirtz wie Michael Ballack und Ze Roberto?

Das klingt schon sehr danach, dass sich die Wirtz-Seite intensiv mit einem Transfer zum Rekordmeister auseinandersetzt. Für Bayer Leverkusen wäre das ein herber Schlag, der an die Zeiten um die Jahrtausendwende erinnert. Nach der legendären "Vizekusen-Saison" 2001/2002 holte Bayern Michael Ballack und Ze Roberto, zwei Schlüsselspieler des damals stärksten Konkurrenten, nach München.