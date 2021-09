Bayer Leverkusen : Florian Wirtz im Blickfeld von Manchester City

Bekommt Ilkay Gündogan schon bald Gesellschaft von einem deutschen Nationalspieler? Laut Bild hat Manchester City in Person von Teammanager Pep Guardiola schon öfters Scouts losgeschickt, um Florian Wirtz zu beobachten.

Die gute Nachricht für Bayern Leverkusen: Der Shootingstar wolle nicht so schnell in die Premier League wechseln. Jedwede Experten stimmen über Wirtz seit Wochen ein Loblied nach dem anderen an. Trotz seiner erst 18 Jahre liefert er regelmäßig Leistungen ab, die längst in der Premiumklasse zu verorten sind.