"Florian Wirtz ist in Leverkusen derzeit am besten aufgehoben"

Florian Wirtz sollte nach Ansicht von Reiner Calmund auch in der kommenden Saison die Schuhe für Bayer Leverkusen schnüren. " Er ist in Leverkusen derzeit am besten aufgehoben", sagte der langjährige Erfolgsmanager von Bayer 04 gegenüber der Sport Bild.

Wirtz' Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2027 datiert. Der Vater des Nationalspielers erklärte bisher stets, sein Sohn werde bis zur Europameisterschaft bei Bayer bleiben. Was danach kommt? Das bleibt abzuwarten. Fakt ist: zahlreiche Vereine buhlen um die Gunst des Edeltechnikers.

Reiner Calmund: Florian Wirtz derzeit besser als Kai Havertz

Calmund wundert das Interesse der Top-Klubs nicht. Der 75-Jährige ordnert den Offensivakteur bereits in die "Weltklasse"-Kategorie ein – ebenso wie den Ex-Leverkusener Kai Havertz. Aktuell habe Wirtz im Vergleich mit dem Arsenal-Star aber die Nase vorne, " im Moment ist Florian besser."