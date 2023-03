Florian Wirtz: Vergleiche mit Bellingham und Musiala "sollen andere machen"

Florian Wirtz will sich nicht mit Bellingham und Musiala vergleichen - Foto: / Getty Images

Wirtz geht ins Detail: "Zum Beispiel, wie sie Situationen unter Druck lösen können." Grundsätzlich sei " alles interessant, was sie machen", schwärmt der 19-Jährige. Musiala und Bellingham seien " sehr gute Spieler", die auch in der Champions League "sehr gute Leistungen gebracht" hätten.

Seinen Profikollegen von Borussia Dortmund und Bayern München schaut Wirtz nichtsdestotrotz gerne zu. "Ich sehe ihnen gerne auf dem Platz zu", so Wirtz. Gelegentlich könne er sich bei Musiala und Bellingham "etwas abschauen."

"Ich kenne meine Qualitäten. Der eine oder andere weiß, dass ich ganz gut kicken kann", erklärt der deutsche Nationalspieler im Gespräch mit der Sport Bild. Mit den anderen Bundesliga-Senkrechtstartern Jude Bellingham und Jamal Musiala will sich der Leverkusener nicht vergleichen. "Das sollen andere machen."

Wirtz wartet noch auf sein Champions-League-Debüt

Jamal Musiala (20) kommt in der Königsklasse auf 21 Spiele mit vierer Scorerpunkten (zwei Tore, zwei Vorlagen). Bellingham absolvierte für Borussia Dortmund in der Champions League bisher 23 Partien (sechs Tore, sechs Vorlagen).

Wirtz ist international für Bayer Leverkusen bisher nur in der Europa League (17 Spiele, sieben Tore, acht Vorlagen) aufgelaufen. In der Bundesliga hat der gebürtige Pulheimer bereits 89 Spiele (21 Tore, 28 Assists) auf dem Buckel. Auch dank dieser überragenden Statistik soll der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Wirtz zur Saison 2024/25 interessiert sein.

