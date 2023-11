Xabi Alonso und Florian Wirtz: So plant Bayer-Manager Rolfes mit dem Top-Duo

Bayer Leverkusen ist das Team der Stunde in der Bundesliga. Großen Anteil daran haben Trainer Xabi Alonso (41) und Youngster Florian Wirtz (20). Um beide Stars gibt es zahlreiche Gerüchte – nun hat sich Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (41) zur Zukunft der beiden geäußert.

Seit Monaten kursieren Gerüchte um Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen. Mindestens genauso lange wird über einen Wechsel von Florian Wirtz spekuliert. Die beiden haben großen Anteil am derzeitigen Erfolg der Werkself, die gerade an der Tabellenspitze der Bundesliga thront.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sieht mit Blick auf die Gerüchte um das Duo gelassen in die Zukunft. "Spekulationen um unsere Spieler und vielleicht auch den Trainer kommen automatisch auf, weil wir erfolgreich sind. Und was will ich? Erfolg. Deswegen macht mir das nichts aus. Spekulationen sind Teil des Geschäfts und der Unterhaltung", sagte er der Bild.

Rolfes ist "nicht besorgt" über Alonso-Abgang

Und weiter: "Nein, ich bin nicht besorgt. Xabi hat bei uns verlängert, er hat seine Familie nach Deutschland geholt, und seine Entscheidungen in der Vergangenheit waren immer geprägt von großer Seriosität. Ich denke jetzt auch nicht an den nächsten Sommer, sondern an die nächsten Spiele", zeigt er sich entlassen.