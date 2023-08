Irres Gerücht: Bayer Leverkusen will David de Gea verpflichten

Es ist nicht so, dass David de Gea in den vergangenen Wochen unter dem Radar flog. Er flog zwar nicht auf dem Grün, wie das für den 32-Jährigen sonst üblich ist. Stattdessen war sein Name beinahe stündlich mit irgendeinem Klub in Verbindung gebracht worden.

Xabi Alonso will David de Gea zu Bayer Leverkusen holen

Da war Inter Mailand, da war Fenerbahce, da war der FC Bayern, da war Real Madrid – aber mit keinem Verein konnte sich der iberische Torhüter auf eine Zusammenarbeit einigen. Bei den großen Klubs sind die Nummer-1-Stellen inzwischen alle besetzt.

Nun schaltet sich offenbar ziemlich überraschend Bayer Leverkusen ein. Trainer Xabi Alonso, der mit de Gea bei der spanischen Nationalmannschaft einst zusammen auf dem Trainingsplatz stand, hat die Vereinsführung laut dem Portal todofichajes.com darum gebeten, de Gea zu verpflichten. Diese Information ist wohl mit Vorsicht zu genießen.