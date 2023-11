Alejandro Grimaldo erklärt, warum eine Rückkehr zu Barça nicht infrage kam

Alejandro Grimaldo kam im Sommer von Benfica Lissabon nach Leverkusen - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Alejandro Grimaldo (28) ist derzeit einer der Überflieger in der Bundesliga und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg von Bayer Leverkusen. Nur logisch, dass der Spanier nun mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Nun heizt er die Gerüchte mit Aussagen zu Real Madrid an.

Im Sommer wechselte Alejandro Grimaldo ablösefrei von Benfica Lissabon zu Bayer Leverkusen. Nicht erst jetzt wurde der Transfer von einigen Experten als Coup gesehen. Spätestens nach elf Spieltagen lässt sich sagen: Der Spanier ist ein absoluter Gewinn für das Team von Xabi Alonso. Grimaldo: "Real ist eine der besten Mannschaften der Welt" Mit 14 Torbeteiligungen nach 17 Pflichtspielen überragt der derzeit und gilt als einer der besten Außenverteidiger Europas. Kein Wunder, dass er kürzlich für die spanische Nationalmannschaft berufen worden war. Nun hat der 28-Jährige etwaige Gerüchte um einen baldigen Wechsel angeheizt. "Real Madrid ist eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht die beste. Und es ist eine Mannschaft, zu der jeder Spieler hin will" sagte der Spanier dem Portal OK Diario. Aussagen, die in spanischen Medien umgehend als Bewerbungsschreiben an die Königlichen verstanden wird.

Alejandro Grimaldo verbrachte den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Barcelona - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com