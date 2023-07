Jonathan Tah flirtet mit der Premier League - London-Klub zeigt Interesse

Jonathan Tah (27) hat in der Bundesliga für den HSV und Bayer Leverkusen über 240 Spiele absolviert. Der Innenverteidiger würde sich gegen eine Verlagerung seiner Arbeitsstelle ins Ausland nicht wehren.

"Der Markt ist noch offen, es kann alles passieren". Mit diesen Worten bestätigt Jonathan Tah im Gespräch mit der Bild-Zeitung seine Offenheit gegenüber einem Vereinswechsel. Er wisse natürlich, was er an Bayer Leverkusen habe, "aber genauso bin ich offen und höre mir andere Dinge an."

Tah wechselte 2015 für 7,5 Millionen Euro Ablöse vom Hamburger SV zur Werkself, für die er mittlerweile 305 Pflichtspiele absolviert hat. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2025 gültig. Ob er es erfüllt? Fraglich.

Sollte ein Verein von der Insel anklopfen, könnte es schnell gehen. "Es war immer mein Ziel, in der Premier League zu spielen", bestätigt der 27-Jährige. Schließlich sei diese " die beste Liga der Welt". Gerne würde er sich auf diesem Niveau mit den weltbesten Spielern messen.